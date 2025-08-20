Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου σε δασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε άκαυτη δασική περιοχή, δίπλα στο σημείο που είχε καεί πριν από περίπου μία εβδομάδα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη τύπου PZL. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επιστρέφει προς τα ήδη καμένα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον έλεγχο της.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση.