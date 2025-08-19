Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.
Στο σημείο σπεύδουν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025
- Αγνώριστος ο Μπόρις Τζόνσον στην Εύβοια – Τον «έπιασε» ο φακός να ψωνίζει από… πλανόδιο πωλητή
- Διπλωματική κρίση Γαλλίας- Ισραήλ: «Υποδαυλίζετε τον αντισημιτισμό» λέει ο Νετανιάχου, «απαράδεκτες» δηλώσεις διαμηνύει το Παρίσι
- Η Κύπρος απαντά με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο και τη Λιβύη