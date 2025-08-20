Απότομη αλλαγή του καιρού θα βιώσει η χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, καθώς έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού.

Από αύριο Πέμπτη 21 Αυγούστου θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως 37°C. Όπως είπε η μετεωρολόγος του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, την Παρασκευή 22 Αυγούστου θα σημειωθεί κορύφωση της ζέστης με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40°C–41°C και τοπικά τους 42°C. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν σε Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία. Υψηλός θα είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.

Το Σάββατο θα υπάρξει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πέμπτη 21 Αυγούστου

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αύριο Πέμπτη 21 Αυγούστου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και την Ήπειρο και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια και θα φθάσει στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια ορεινά.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.