Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Κω, 43χρονος που συνελήφθη για βιασμό 66χρονης στην Κάλυμνο, αλλά και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο 43χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατούνταν για να απολογηθεί, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Κω, όπου και έδωσε αναλυτικά εξηγήσεις για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 43χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, όπως αυτές του αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να οδηγηθεί στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται, πως η σύλληψη του 43χρονου έγινε μετά την αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς του Τμήματος Καλύμνου για την υπόθεση του βιασμού 66χρονης, για την οποία αρχικά είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί ένας 57χρονος. Όμως, οι κάμερες που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, «πρόδωσαν» τον 43χρονο Καλύμνιο.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τις διωκτικές αρχές, όταν η 66χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων και κατήγγειλε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της από τον 57χρονο. Οι αστυνομικοί, μετά την καταγγελία, εντόπισαν στις 10 Αυγούστου 2025 το μεσημέρι τον 57χρονο, τον συνέλαβαν και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατήθηκε για να απολογηθεί.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί στην Κάλυμνο συνέχισαν την προανάκριση και σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων και τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν πως ο δράστης του βιασμού δεν είναι άλλος από τον 43χρονο. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 43χρονου, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 42 γραμμαρίων και κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού βάρους 27,5 γραμμαρίων.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και βιασμό και με αυτή οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω για τα περαιτέρω.