Σε δηλώσεις του στο ρωσικό Κανάλι 1, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε πως οι εδαφικές αλλαγές αποτελούν συχνά αναπόσπαστο στοιχείο στην επίτευξη συμφωνιών, υπογραμμίζοντας εμφατικά την απουσία διάκρισης για τη ρωσική ασφάλεια κατά τις πρόσφατες συναντήσεις ηγετών όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βάσεις για την αναγνώριση της ουκρανικής ανεξαρτησίας

Αναφερόμενος στη διαδικασία ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, ο Λαβρόφ υποστήριξε πως η ύπαρξη του ουκρανικού κράτους στηρίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για το γεγονός ότι απλώς πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα εδάφη – ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς, ούτε η ”Νοβορωσία” ως εδάφη ήταν ποτέ ο στόχος μας, ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τον ρωσικό λαό που ζει σε αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ουκρανία ανεξαρτητοποιήθηκε με βάση διακήρυξη εθνικής κυριαρχίας, η οποία διασφάλιζε ουδετερότητα και μη ύπαρξη πυρηνικών όπλων.

Ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών επεσήμανε πως αν το Κίεβο παραιτηθεί από τη δέσμευση στην ουδετερότητα και το μη πυρηνικό καθεστώς, «οι λόγοι για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας εξαφανίζονται». Συγκεκριμένα δήλωσε: «Εάν τώρα το καθεστώς Ζελένσκι απορρίπτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μιλάει ήδη για πυρηνικά όπλα και μιλάει για ένταξη στο ΝΑΤΟ, για εγκατάλειψη της ουδετερότητας, τότε, πιθανώς, αυτοί οι λόγοι που αποτελούν τη βάση της αναγνώρισης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, εξαφανίζονται».

Η περίπτωση της Φινλανδίας και η ουδετερότητα

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την παρούσα θέση της Ουκρανίας με τη στάση της Φινλανδίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απαντώντας στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Υπενθύμισε πως, για πολλές δεκαετίες, η Φινλανδία απολάμβανε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης, ιδίως χάρη στη συνεργασία με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας. Όμως, όπως ανέφερε, η Φινλανδία εγκατέλειψε τελικά το καθεστώς ουδετερότητας και εντάχθηκε σε συμμαχίες που θεωρούν τη Μόσχα απειλή.

Συνταγματικά επιχειρήματα και το ρωσόφωνο στοιχείο

Σε αντίδραση στις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας για το Σύνταγμα και την ακεραιότητα της χώρας, ο Λαβρόφ ανέφερε πως αν ο Ζελένσκι «νοιάζεται» πραγματικά για το Σύνταγμα, οφείλει να εφαρμόσει τα πρώτα άρθρα που διασφαλίζουν τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού, θέμα που η Μόσχα έχει κατ’ επανάληψη αναδείξει.

Αντίθεση στη δυτική διπλωματία και η θέση του Τραμπ

Σε άλλη συνέντευξή του, ο Λαβρόφ δεν δίστασε να επαινέσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Περιγράφοντας τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ως «πολύ καλή», τόνισε ότι η ομάδα των ΗΠΑ φάνηκε να επιδιώκει ειλικρινώς μακροπρόθεσμες λύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ δήλωσε πως δεν απαιτείται άμεση εκεχειρία και ότι η ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ενόσω η σύρραξη συνεχίζεται, λαμβάνοντας θέση κοντά σε αυτή του Πούτιν και απέναντι στην Ευρωπαϊκή στάση.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε πως η ΕΕ επιμένει αποκλειστικά στην ανάγκη για εκεχειρία, δίχως να σταματάει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, γεγονός που, όπως ανέφερε, δυσκολεύει την επίτευξη μόνιμης λύσης στη σύγκρουση.