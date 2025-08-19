Να κάνει το σήμα της νίκης μέσα στην Αγία Σοφία απαγόρευσαν Τούρκοι φύλακες σε μια νοτιοκορεάτισσα vlogger όπως δείχνει σε ανάρτησή της στο Instagram. Στην ανάρτηση οι δυο πλευρές αναφέρουν ότι έκανε το «σήμα της ειρήνης».

Το περιστατικό συνέβη πριν από ένα μήνα, αλλά κάνει αυτές τις μέρες τον γύρο των κοινωνικών μέσων. Σημειώθηκε στο ψηφιδωτό της Ένθρονης Παναγίας Βρεφοκρατούσας πάνω από την εσωτερική πύλη, που σήμερα χρησιμοποιείται ως Κυρία Είσοδος στον ναό.

Αρχικά, η νεαρή γυναίκα νόμιζε ότι το προσωπικό ασφαλείας την εμπόδιζε να βιντεοσκοπήσει, υποθέτοντας ότι η βιντεοσκόπηση απαγορεύεται στην τοποθεσία. Από περιέργεια, όταν ζήτησε εξηγήσεις από την ασφάλεια, ένας από αυτούς αποκάλυψε: «Στην κουλτούρα σας, σημαίνει ειρήνη, αλλά δυστυχώς, στην Τουρκία, τίθεται θέμα τρομοκρατίας».

«Δεν ήξερα καθόλου! Είναι εκπληκτικό πώς μαθαίνω μια νέα κουλτούρα και τρόπους κάθε φορά που ταξιδεύω» έγραψε στο Instagram η κοπέλα.

Παρόλο που η χειρονομία δεν απαγορεύεται επίσημα από το νόμο στην Τουρκία, μπορεί να είναι προβληματική ή αμφιλεγόμενη, καθώς συνδέεται με το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν)που η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.