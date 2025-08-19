Μετά από μια σημαντική καριέρα, ο Σωτήρης Νίνης αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. Ο «El Nino» ανακοίνωσε την απόφαση του με μια συναισθηματική ανάρτηση στα social media και ένα βίντεο στο οποίο κάνει αναδρομή στην πορεία του. Ο Νίνης διατηρεί το ρεκόρ του νεότερου σκόρερ όλων των εποχών στην ομάδα του Παναθηναϊκού και πέρα από τους Πράσινους, αγωνίστηκε σε Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μέχελεν, Μακάμπι Πετάχ, Χάποελ Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά.

Με την Εθνική ομάδα συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2010 και στο Euro του 2012, ενώ με την Εθνική Νέων είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Το αντίο του Σωτήρη Νίνη:

«Σαν παιδάκι μικρός που ήμουνα στην Παιανία, ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να παίξω για την ομάδα μου, να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους, να μπορέσω να παίξω κάποια στιγμή στην εθνική και αργότερα στο εξωτερικό. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Το να μπορέσω να φορέσω τη φανέλα που αγάπησα από τόσο μικρή ηλικία και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.

Ευτυχώς είχα ένα περιβάλλον δίπλα μου που με κρατούσε στη γη. Ήταν και ο χαρακτήρας μου τέτοιος που δεν με άφηνα να πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Σε μια τόσο μικρή ηλικία, αν δεν είχες τις βάσεις για να μπορέσεις να σταθείς, νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ εύκολο για εμένα.

Η καριέρα μου είχε τεράστιες διακυμάνσεις, πάνω-κάτω. Απότομες αλλαγές. Στα κάτω παλεύεις με τον εαυτό σου, παλεύεις να βρεις την ψυχική δύναμη να ξανά ανέβεις.

Δεν μετανιώνω για πολλά πράγματα. Για μένα όλα είναι μαθήματα ζωής. Νιώθω όμως τυχερός, νιώθω ευλογημένος που έπαιξα σε πολύ ψηλό επίπεδο, που πήρα μέρος με την εθνική σε μεγάλες διοργανώσεις και για εμένα είναι το μεγαλύτερο παράσημο στην καριέρα μου αυτό, που κατέκτησα τίτλους με την ομάδα μου, που έπαιξα στο εξωτερικό.

Σίγουρα θα μπορούσα να πετύχω πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά γυρνώντας και τον χρόνο πίσω και με τις ατυχίες που είχα, τους τραυματισμούς που είχα, κάποιες λάθος επιλογές, νομίζω ότι νιώθω ευλογημένος που μπόρεσα και έκανα αυτή την καριέρα. Δεν είναι λίγα τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά με βοήθησαν. Έναν άνθρωπο μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω, τον προπονητή που με έκανε επαγγελματία ποδοσφαιριστή στην ηλικία των 16 ετών, κάτι το οποίο δεν είχε τολμήσει κανένας άλλος στην Ελλάδα να το κάνει και αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν τον προστάω, νομίζω, όλα.

Πρέπει να το δουλέψεις πολύ, νομίζω, με τον εαυτό σου, πριν πάρεις την απόφαση να σταματήσεις. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Προσωπικά, όσο και να το σκεφτόμουν πριν, όσο και να το είχα δουλέψει, νομίζω ότι όταν έρχεται αυτή η στιγμή πάντα είναι δύσκολη.

Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο από το ποδόσφαιρο είναι η καθημερινότητα, οι προπονήσεις, η τριβή στα ποδοτήρια με τους συμπαίκτες μου. Η επόμενη μέρα για το Σωτήρη είναι απρόβλεπτη, δεν μπορώ να πω. Σίγουρα θα ήθελα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο σου δίνει μαθήματα ζωής. Νιώθω ευγνώμων για όσα έζησα».