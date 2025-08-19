Μέχρι σήμερα οι ειδικοί συνιστούσαν να κάνουμε 10.000 βήματα ημερησίως για να διατηρούμαστε σε καλή φόρμα και να έχουμε την υγείας μας, ωστόσο νέα δεδομένα έρχονται να καταρρίψουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Νέες έρευνες δείχνουν, ότι ο μαγικός αριθμός είναι περίπου 7.000 βήματα ημερησίως. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, από άνοια μέχρι καρδιακές παθήσεις, κατάθλιψη, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνο. Χαρακτηριστικά, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου μειώνεται κατά 6%, ενώ 38% μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet Public Health» και την οποία επικαλείται το Euronews.

Η πραγματοποίηση 7.000 βημάτων την ημέρα συνδέεται επίσης με 28% χαμηλότερο κίνδυνο πτώσεων, οι οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες για τους ηλικιωμένους. Τα ευρήματα «καταρρίπτουν τον μύθο ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα πρέπει να είναι ο στόχος για τη βέλτιστη υγεία», δήλωσε ο Δρ Ντάνιελ Μπέιλι, ερευνητής για τις επιπτώσεις της καθιστικής συμπεριφοράς στην υγεία στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Τα ευρήματα της μελέτης δεν θα εκπλήξουν όσους γνωρίζουν τα οφέλη της ήπιας άσκησης για την υγεία της καρδιάς. Το γρήγορο περπάτημα αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, βελτιώνει την κυκλοφορία, μειώνει την αρτηριακή πίεση και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χάσουν βάρος. Όμως η νέα ανάλυση είναι η πρώτη που αποδεικνύει, ότι το περπάτημα μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο πολλαπλών προβλημάτων υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή ερευνητική ομάδα.

Τα οφέλη από το περπάτημα

Για την ανάλυση οι ερευνητές παρακολούθησαν δεδομένα από περισσότερα από 160.000 άτομα σε 31 μελέτες. Διαπίστωσαν ότι άτομα με ακόμη και μέτριους αριθμούς βημάτων -περίπου 4.000 την ημέρα- είχαν καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία τους από τους ανθρώπους με πολύ καθιστική ζωή, που έκαναν περίπου 2.000 βήματα την ημέρα.

Όσο περισσότερο περπατούσαν οι άνθρωποι, τόσο καλύτερα τα πήγαιναν, αν είχαν κάποια πάθηση, όπως η καρδιοπάθεια. Αλλά για άλλες παθήσεις, τα οφέλη φάνηκε να μειώνονται μετά από περίπου 7.000 βήματα την ημέρα, σύμφωνα με τη μελέτη. «Οι επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν οφέλη για την υγεία, μόνο από μικρές αυξήσεις στη σωματική δραστηριότητα, όπως το να κάνουν 1.000 βήματα επιπλέον την ημέρα», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπέιλι.

Η έκθεση έχει ορισμένους περιορισμούς, ιδίως ότι τα ευρήματα σχετικά με τον καρκίνο και την άνοια είναι λιγότερο ασφαλή, επειδή τα δεδομένα προήλθαν από λίγες μόνο μελέτες. Επιπλέον, ορισμένες από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν, δεν έλαβαν πλήρως υπόψη άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία, όπως η ηλικία ή η αδυναμία. Ακόμα κι έτσι, οι ερευνητές δήλωσαν, ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να είναι ενθαρρυντικά για τα άτομα που δεν είναι πολύ δραστήρια, δεδομένου ότι τα 7.000 βήματα ημερησίως μπορεί να είναι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος από τον προηγούμενο στόχο των 10.000 βημάτων.

Ο Steven Harridge, καθηγητής ανθρώπινης και εφαρμοσμένης φυσιολογίας στο King’s College του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι μετρήσεις των βημάτων δεν ρίχνουν πολύ φως στην ένταση της σωματικής δραστηριότητας των ανθρώπων, η οποία είναι επίσης σημαντική για την ευεξία. Οι ειδικοί σε θέματα υγείας συνιστούν στους ενήλικες να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης -όπως γρήγορο περπάτημα ή ποδήλατο- την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης άσκησης μία φορά την εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Harridge εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα ευρήματα. «Η μελέτη αυτή προσθέτει στο σύνολο των γνώσεων, που δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και οτιδήποτε ενθαρρύνει τους ανθρώπους να είναι πιο δραστήριοι, είναι καλό τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχική υγεία», δήλωσε ο Harridge.