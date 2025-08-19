Με έγκαυμα στο χέρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη ένα αγοράκι 5 ετών που έπαιζε σε αναψυκτήριο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το παιδί έπαιζε σε παιχνιδομηχανή με δαγκάνα και λούτρινα αρκουδάκια, όταν ακούμπησε σε φωτιστικό σωλήνα LED που του προκάλεσε το έγκαυμα. Για το ατύχημα συνελήφθησαν ο 43χρονος ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου και ο 58χρονος ιδιοκτήτης των παιχνιδιών. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο μηχάνημα.

«Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία παιχνιδιών. Συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια, χωρίς να έχει προκύψει ποτέ κάποιο πρόβλημα», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου. Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη των μηχανημάτων, Ηλίας Ηλιάδης, δήλωσε ότι «συντηρούνται τα μηχανήματα κανονικά και πιθανότατα έχει προκληθεί ενδεχομένως μία αμυχή ή μία βλάβη στην LED ταινία που είναι στο περίγραμμα ενός εντελώς ακίνδυνου παιχνιδιού, δεν έχει να κάνει με ηλεκτρικό ρεύμα, ενδεχομένως να είναι και από την θερμοκρασία δηλαδή την υψηλή, επειδή τα μηχανήματα μπορεί να ήταν έξω».

Σε σοκ τα πέντε παιδιά που τραυματίστηκαν σε λούνα παρκ στη Ρόδο

Την ίδια στιγμή, σε σοκ παραμένουν τα πέντε παιδιά που εκσφενδονίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου από το παιχνίδι «ταψί» σε λούνα παρκ της Ρόδου. Όπως είπε στο MEGA ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε πιο σοβαρά, τα παιδιά σώθηκαν από καθαρή τύχη. «Η ψυχολογία είναι χάλια, τα άλλα παιδιά δεν βγαίνουν καθόλου από το σπίτι. Τον δικό μου τον έχω μαζί μου για αυτό το πράγμα, για να είναι κοντά μου και να το ξεπεράσει» είπε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση υποστηρίζει, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο παιχνίδι, επικαλούμενη και την έκθεση τεχνικού συμβούλου του λούνα παρκ. «Το μηχάνημα λειτουργεί άρτια, δεν έχει σπάσει κάποιο κομμάτι συνεπεία του οποίου προεκλήθη το παρ’ ολίγον ατύχημα. Αντιθέτως, η μη ορθή από τα παιδιά είναι ο μοναδικός λόγος που στην ουσία ανατράπηκαν χτυπώντας το προστατευτικό κάγκελο. Πάνω στον πανικό τους με αυτό που είχε γίνει στη Χαλκιδική, έκλεισαν το λούνα παρκ», είπε ο δικηγόρος της ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ, Στέλιος Αλεξανδρής. «Προσπαθούν αυτήν την στιγμή, το λούνα παρκ, να μας πουν, ότι είναι ΟΚ, ότι τα παιδιά φταίνε», προσθέτει ο πατέρας του 16χρονου.

Ένας χρόνος από τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική

Σήμερα εξάλλου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ήταν 19 Αυγούστου του 2024 όταν μαζί με τον αδελφό του ανέβηκαν στο παιχνίδι crazy dance, το κάθισμα στο οποίο επέβαινε όμως, έσπασε, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και να «καταλήξει» ακαριαία.