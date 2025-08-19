Άνοιξαν οι ουρανοί σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου στην Αττική, φέρνοντας μια μικρή ανάσα δροσιάς στην πρωτεύουσα, κάτι που χρειαζόταν μετά τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες τον τελευταίο καιρό.

Μάλιστα, σε μία γειτονιά της Αθήνας η βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη, που σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr ήταν η μεγαλύτερη που έχει πέσει στην συγκεκριμένη περιοχή εδώ και έξι μήνες.

Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν και συγκεκριμένα στο Γκάζι καταγράφηκαν 15,8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (19/08), ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρήθηκαν σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) έχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και στην ηπειρωτική χώρα, με τα σημαντικότερα ύψη βροχής να σημειώνονται στην Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ήπειρο, άλλα και στην Αττική.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.