Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που προέβαλε η ΕΡΤ, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα να έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά της πρόσφατης βροχόπτωσης στην Θεσσαλονίκη, που μετέτρεψε σε χείμαρρο την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη.

Ανήμπορη να αντιδράσει από την ορμή του νερού, η γυναίκα σέρνεται στην άσφαλτο. Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο, ένας άνδρας βγαίνει από κατάστημα και τρέχει να την βοηθήσει. Ευτυχώς καταφέρνουν να βγουν και οι δύο από τα ορμητικά νερά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Μαζί με την γυναίκα ήταν και η κόρη της, η οποία έτρεχε πίσω της, προσπαθώντας να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη γυναίκα σερνόταν για αρκετά μέτρα. Όταν σώθηκε, είπε στους ανθρώπους που τη βοήθησαν, ότι σκεφτόταν πως δεν θα τα καταφέρει. «Κακός υπολογισμός γιατί ξέρω, κάνω ορειβασία, κακώς το έκανα», είπε η γυναίκα και συγκινημένη πρόσθεσε: «φέρνω όλο στο μυαλό μου πως ήταν, ήταν ένα σοκ για εμένα». «Δεν μπαίνουμε ποτέ στον χείμαρρο, που έχει τόση ορμή, με ένα πόδι. Μπήκα με το ένα πόδι, με αποτέλεσμα να με ρίξει κατευθείαν ανάσκελα και να με πάρει κατευθείαν το νερό. Δεν μπορούσα ούτε να γυρίσω, ούτε να βάλω τα χέρια μου να πιαστώ», συμπλήρωσε.

Η γυναίκα δεν έκρυψε την ανακούφισή της, για το γεγονός ότι «δεν υπήρχαν γυαλιά ή κάποιο σίδερο να καρφωθώ. Χτύπησα το πόδι μου μόνο, που μου έφυγε το παπούτσι. Δεν ξέρω αν θα ζούσα. Και δεν ξέρω πιο κάτω αν είχε κάτι, για να χτυπήσω».

Ο άνδρας που την βοήθησε και την έβγαλε τελικά από τα λασπωμένα νερά, είπε ότι «με το που βγήκα έξω, βλέπω φερτά υλικά, κάτι τραπέζια, κάτι καρέκλες και μία γυναίκα να σέρνεται στα νερά με μεγάλη ταχύτητα. Ασυναίσθητα βούτηξα να τη βγάλω, δεν ήταν ηρωικό, ούτε τίποτα. Σταμάτησε με τους αγκώνες, τα χέρια, το σώμα. Με το βάρος καθίσαμε κάτω, γόνατα, χέρια και σταμάτησε».