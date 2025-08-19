Σύμφωνα με πληροφορίες του nisi.gr, διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, ενώ δεχόταν και έντονες πιέσεις στον χώρο εργασίας του.

« Δεν είχε συναίσθηση των πράξεων του – Πάσχει από κατάθλιψη»

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Πανάγο Κουφέλο, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τέτοια που «δεν είχε συναίσθηση των πράξεών του». Ο ίδιος υπογράμμισε στο τοπικό μέσο ότι «ο άνθρωπος πάσχει από κατάθλιψη και δεν ήξερε τι έκανε» προσθέτοντας ότι «έβαλε φωτιά ακόμα και στο χωράφι της ίδιας του της γυναίκας».

Ο 57χρονος φέρεται να έχει εκφράσει έντονη μεταμέλεια για όλα όσα προκάλεσε.