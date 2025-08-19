Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό

Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδiνές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.