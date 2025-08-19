Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη 20 Αυγούστου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές ή μπόρες κατά τόπους στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ενισχυμένοι άνεμοι κυρίως στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι με παρόμοια ένταση, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και στα νότια Δωδεκάνησα τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Ζεστή αλλά υποφερτή μέρα με θερμοκρασίες έως 35°C

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στους 30-33°C στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 34-35°C.

Αττική: Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα.

• Θερμοκρασία: 21-33°C

• Άνεμοι: μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ

Θεσσαλονίκη: Πιθανότητα για απογευματινές μπόρες

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά.

• Θερμοκρασία: 20-30°C

• Άνεμοι: μεταβλητοί 2-4 μποφόρ