Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία έχει διακοπεί μετά την ουκρανική επίθεση κατά σταθμού μετασχηματισμού του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα, ανακοίνωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιζάρτο.

Η Ουγγαρία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα που μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Ο Σιζάρτο έγραψε στο Facebook, ότι μίλησε με τον ρώσο υφυπουργό Ενέργειας Πάβελ Σοροκίν ο οποίος του είπε ότι δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου.

Αντίθετα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ουγγαρία έχει διατηρήσει στενές πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις με την Ρωσία, καθώς και την ενεργειακή της εξάρτηση από την Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

Πέρυσι, ο Σιζάρτο είχε δηλώσει, ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα παραμείνει ο κύριος δίαυλος εισαγωγής πετρελαίου για την χώρα του.

Πριν από τη σημερινή διακοπή, η ροή είχε προσωρινά διακοπεί την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού στις 13 Αυγούστου ότι ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό διύλισης της Ουνιέτσα στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας.