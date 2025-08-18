Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, καθώς οι ρωσικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία διευκρίνιση πέραν της ανακοίνωσης του αριθμού των θυμάτων.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

Ουκρανικά drones έχουν στο παρελθόν στοχεύσει στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές στην περιοχή Ριαζάν. Τον Ιανουάριο, ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας είχαν χτυπηθεί από ουκρανικά drones. Ορισμένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ανάφλεξη πυρίτιδας.

Ryazan region, Russia ❗ 💥💨UPD: Due to the explosion in the gunpowder workshop of the “Elastik” plant on August 15, according to updated information, 149 people were injured, 14 of whom died. Rescuers continue to clear the debris. pic.twitter.com/H7kf1LYo1L — LX (@LXSummer1) August 17, 2025

«Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς», πρόσθεσαν.