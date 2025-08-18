Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, πραγματοποίησαν τετράωρη περιπολία ρουτίνας πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς. Την είδηση γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με τα αρχικά ρεπορτάζ από ρωσικές ειδησεογραφικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του TASS, σημειώθηκε ότι «ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση» των ρωσικών βομβαρδιστικών.

Ανασκευές από τα μέσα ενημέρωσης

Ωστόσο, στη συνέχεια σημειώθηκε διόρθωση των αρχικών δημοσιευμάτων: τα ίδια πρακτορεία προχώρησαν σε ανασκευές, παραλείποντας κάθε αναφορά σε ξένα μαχητικά που φέρεται να παρακολούθησαν την πορεία των ρωσικών αεροσκαφών. Το πρακτορείο Interfax, το οποίο επίσης είχε μεταδώσει αρχικά ότι ξένα μαχητικά απογειώθηκαν, προχώρησε στην απόσυρση της συγκεκριμένης είδησης και στην έκδοση διορθωμένης ενημέρωσης.