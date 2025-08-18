Δημοφιλή
O Ζελένσκι παρέδωσε στον Τραμπ επιστολή από την πρώτη Κυρία της Ουκρανίας προς την Μελάνια
Σε μια ιδιαίτερη συμβολική εξέλιξη στη διπλωματική σκηνή, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απέστειλε επιστολή στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσω του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την τύχη των παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επιστολή, γεμάτη συναισθηματική φόρτιση και ηθικές προεκτάσεις, αποφεύγει ευθείες πολιτικές αναφορές, ωστόσο […]
Ο Ζελένσκι έσπασε το «πρωτόκολλο» του πολέμου – Έβαλε σακάκι στην συνάντηση με τον Τραμπ
Μάλιστα σύμβουλος του Τραμπ, εν μέρει αστειευόμενος, είπε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έτοιμη να θεμελιώσει «νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας»
Ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία επιδιώκει αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη με τη Ρωσία, ενώ δηλώνει έτοιμος για νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, ενόψει της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον.
Μόσχα: Απορρίπτει αποστολή στρατευμάτων του NATO στην Ουκρανία και καταδικάζει έντονα το Λονδίνο
Η Ρωσία απορρίπτει τη διάθεση ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως λύση και χαρακτηρίζει τις πρόσφατες βρετανικές δηλώσεις προκλητικές, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.