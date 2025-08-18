Ένας αγρότης στην Αντιόχεια της Κολομβίας προχώρησε σε μια ανακάλυψη που μοιάζει βγαλμένη από ταινία: κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στη φάρμα του, εντόπισε θαμμένα 600 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, συνδέονται με τον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αγρότης –που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας– έκανε την ανακάλυψη ενώ πραγματοποιούσε εκσκαφές για να επεκτείνει μια καλλιεργήσιμη ζώνη. Σε βάθος άνω του ενός μέτρου, εντόπισε σκουριασμένα μεταλλικά βαρέλια γεμάτα με δεκάδες δεσμίδες αμερικανικών δολαρίων, σε άριστη κατάσταση διατήρησης.

Μετά την ειδοποίηση, οι κολομβιανές αρχές έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν την προέλευση των χρημάτων. Οι πρώτες υποθέσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για μέρος των «κρυψώνων» του καρτέλ του Μεντεγίν, οι οποίοι δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές του 1990, όταν οι τεράστιες ροές μετρητών από το εμπόριο κοκαΐνης δεν μπορούσαν να ξεπλυθούν ή να διακινηθούν εύκολα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτονται τέτοιες κρυψώνες του Εσκομπάρ. Ο ίδιος είχε δώσει εντολή να κρυφτούν μεγάλα χρηματικά ποσά σε φάρμες και ζούγκλες της Κολομβίας, καθώς τα έσοδα του καρτέλ ήταν τόσο μεγάλα που η διαχείρισή τους γινόταν πρακτικά αδύνατη. Μετά τον θάνατό του το 1993, πολλές από αυτές τις κρυψώνες παρέμειναν ξεχασμένες, τροφοδοτώντας τον μύθο γύρω από τα «χαμένα θησαυροφυλάκια» του πιο διαβόητου ναρκοκαρτέλ στην ιστορία.

Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία. Από τη μία, επανέρχεται στη δημόσια σφαίρα η γοητεία και ο μύθος που περιβάλλει την αυτοκρατορία του Εσκομπάρ. Από την άλλη, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τον αγρότη και την οικογένειά του, οι οποίοι κινδυνεύουν να γίνουν στόχοι εγκληματικών ομάδων που μπορεί να διεκδικήσουν το εύρημα. Η κυβέρνηση του Γουστάβο Πέτρο εξετάζει τώρα το πώς θα χειριστεί την υπόθεση. Στο τραπέζι βρίσκεται η πιθανή κατάσχεση των 600 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και η πρόταση να δοθεί ένα μέρος του ποσού στον αγρότη ως ανταμοιβή για την ανακάλυψη και την άμεση ενημέρωση των αρχών.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει ότι, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του Εσκομπάρ, η σκιά του συνεχίζει να πλανάται πάνω από την Κολομβία, τόσο ως συμβολισμός της βίας και της διαφθοράς που προκάλεσε το καρτέλ του Μεντεγίν, όσο και ως θρύλος κρυμμένων θησαυρών που εξακολουθούν να ανακαλύπτονται τυχαία.