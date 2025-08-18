Για τις στιγμές αγωνίας και φόβου που βίωσε το διάστημα που ήταν διασωληνωμένη, μίλησε στο MEGA η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά που έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.Η μητέρα της κοπέλας είπε πως για την ίδια το να ανοίξει τα μάτια το παιδί της είναι ένα θαύμα.

«Την πρώτη λέξη που μου είπε η κόρη μου, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, είπε ‘μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με’. Μαμά, θέλω να φιλήσω τον γιατρό τον κύριο Αντρέα τον γιατρό και να θέλει όλο το προσωπικό, όλους τους γιατρούς, να τους αγκαλιάσει, να τους φιλήσει, να τους πει ευχαριστώ», είπε η μητέρα της 14χρονης.

Η μαμά της ανέφερε πως η 14χρονη από ένστικτο είχε καταλάβει την επικινδυνότητα της κατάστασης της και για αυτό ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη και χαρούμενη όταν ξύπνησε.

Η αγωνία της όλες αυτές τις ημέρες για την κατάσταση του παιδιού της είχε σκεπάσει τα πάντα, ενώ περιέγραψε πως την στιγμή που ανέβηκαν στο ελικόπτερο για να ξεκινήσει η αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά στο Καραμανδάνειο της Πάτρας και το παιδί της δεν της μιλούσε φοβήθηκε πως θα το χάσει για πάντα.

Για το θαύμα αυτό που βίωσε με την κόρη της που ξεπέρασε τον κίνδυνο ευχαρίστησε όλους τους γιατρούς και στο νησί της Κεφαλονιάς και στην Πάτρα, καθώς έκαναν τα πάντα για να σώσουν το παιδί της και ήταν διαρκώς από πάνω του.

Μετά από 10 ημέρες νοσηλείας στην Εντατική, το νεαρό κορίτσι αποσωληνώθηκε, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα προς την ανάρρωση.