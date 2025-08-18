Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους στον ανακριτή Πολυγύρου, οι πέντε ανήλικοι που κατηγορούνταν για ληστεία αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ανήλικοι εμπλέκονται σε περιστατικό που σημειώθηκε στον Δήμο Νέας Προποντίδας, όπου φέρονται να προσέγγισαν δύο συνομηλίκους τους. Μετά από άσκηση σωματικής βίας κατά των θυμάτων, κατάφεραν να αποσπάσουν το τσαντάκι ενός 15χρονου. Μέσα στο τσαντάκι βρίσκονταν 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και τραπεζική κάρτα.

Περιοριστικοί Όροι για Τους Κατηγορούμενους

Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν κατά περίπτωση: “απαγόρευση εξόδου από τη χώρα” και “υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα ή στην οικεία προξενική αρχή” – ειδικά για τους τρεις εξ αυτών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις στοχεύουν στη διασφάλιση της παρουσίας τους στις εξελίξεις της υπόθεσης και στην πρόληψη του ενδεχομένου διαφυγής.