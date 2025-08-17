Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρεια Κίνα όταν ξαφνική πλημμύρα προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ατόμων, σύμφωνα με πληροφορίες του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua. Οι διασωστικές αρχές έχουν ξεκινήσει ευρείες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τεσσάρων ακόμη αγνοουμένων.

Η φονική πλημμύρα εκδηλώθηκε απροειδοποίητα το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 22:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος), στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας. Όπως μετέδωσε το Xinhua, το συμβάν συνέβη την ώρα που μια ομάδα δεκατριών ατόμων πραγματοποιούσε εκδρομή και είχε κατασκηνώσει στην περιοχή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να παρασύρει ορμητικά το νερό τους κατασκηνωτές, με τραγικό απολογισμό οκτώ νεκρούς.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Εσωτερική Μογγολία

Όπως ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο, “οι επιχειρήσεις ερευνών και διάσωσης συνεχίζονται”, ενώ επισημάνθηκε ότι τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους διασώθηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Οι τοπικές αρχές επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, με στόχο τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοουμένων.