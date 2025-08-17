Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρωσία και όχι μόνο, τόσο ο θάνατος της 30χρονης καλλονής Ξένιας Αλεξάντροβα, όσο και ο τρόπος με τον οποίο επήλθε αυτός.

Η πρώην διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία Miss Universe και αναπληρωματική Μις Ρωσία το 2017 κατέληξε μετά από τροχαίο που συνέβη στις 5 Ιουλίου, όταν μια άλκη (είδος ελαφιού) πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο στην περιοχή Τβερ Ομπλάστ της Ρωσίας κι έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η ίδια με τον σύζυγό της. Σύμφωνα με το περιοδικό People, η άλκη χτύπησε κατευθείαν το 30χρονο μοντέλο, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η Αλεξάντροβα υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι έπεσε σε κώμα για πάνω από έναν μήνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τελικά δεν τα κατάφερε και στις 15 Αυγούστου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο σύζυγός της που οδηγούσε το αυτοκίνητο κι επέζησε του τροχαίου, μιλώντας σε ρωσικά ΜΜΕ περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

«Από τη στιγμή που πήδηξε η άλκη μέχρι την πρόσκρουση, πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Το ελάφι μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο. Το χτύπημα έπληξε την Ξένια στο κεφάλι. Ήταν αναίσθητη, το κεφάλι της ήταν σπασμένο, όλα ήταν καλυμμένα με αίμα», είπε χαρακτηριστικά ο Ίλια.