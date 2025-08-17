Τραυματισμός σημειώθηκε στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, όταν ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Αλεξάντερ Γκούσεφ, το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα ζημιές και διακοπές στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και υλικές καταστροφές σε εμπορικά καταστήματα.

Όπως επισήμανε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας τεχνικός συντήρησης των σιδηροδρομικών γραμμών τραυματίστηκε» και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.

Επιπτώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στην καθημερινότητα

Η επίθεση είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς από την πτώση των συντριμμιών των «εχθρικών drones» προκλήθηκαν ζημιές στις υποδομές, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων στην περιοχή. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και πυρκαγιές σε εμπορικά καταστήματα, εντείνοντας την ανησυχία των τοπικών αρχών και των κατοίκων για την κλιμάκωση παρόμοιων περιστατικών.