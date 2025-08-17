Η πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη περισσότερων από 600 τεμαχίων κόκκινης ώχρας σε τελετουργικό χώρο ηλικίας 6.500 ετών κοντά στο Κάρλαϊλ, στη βορειοδυτική Αγγλία, έρχεται να επιβεβαιώσει μια από τις αρχαιότερες ελληνικές αναφορές για τους κατοίκους της Βρετανίας. Σύμφωνα με τον Πυθέα τον Μασσαλιώτη, Έλληνα εξερευνητή του 4ου αιώνα π.Χ., οι κάτοικοι του νησιού αποκαλούνταν Πρεττανοί ή οι ζωγραφισμένοι άνθρωποι, καθώς συνήθιζαν να βάφουν το σώμα τους. Η ονομασία Πρεττανική (Prettanike) που χρησιμοποιεί ο Πυθέας φαίνεται να προέρχεται από την κελτική λέξη Pretani, που σημαίνει «οι ζωγραφισμένοι» ή «οι τατουαρισμένοι». Την ίδια παράδοση ανέφερε αργότερα και ο Ιούλιος Καίσαρας στα γραπτά του τον 1ο αιώνα π.Χ., καταγράφοντας ότι οι Βρετανοί είχαν συνήθεια να βάφουν τα σώματά τους.

Η ανακάλυψη στο Κάρλαϊλ, που αποτελεί το μεγαλύτερο εύρημα ώχρας στη Βρετανία μέχρι σήμερα, ενισχύει τη γλωσσολογική και ιστορική μαρτυρία. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο χώρος χρησίμευε για μεγάλες συγκεντρώσεις ή φεστιβάλ, πιθανότατα κατά την περίοδο της αλιείας σολομού την άνοιξη, και ότι η ώχρα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες βαφής σώματος. Μαζί με τα θραύσματα ώχρας, εντοπίστηκαν πέτρες για την άλεσή της σε σκόνη, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες απολιθώματα πυριτόλιθου, ένδειξη μαζικών δραστηριοτήτων.

Ο Πυθέας, που καταγόταν από τη Μασσαλία, ήταν ο πρώτος μεσόγειος που έφτασε και εξερεύνησε τη Βρετανία και μάλιστα φαίνεται να ταξίδεψε ως την Ισλανδία και τον Αρκτικό Κύκλο, όπου περιέγραψε για πρώτη φορά το φαινόμενο του ήλιου του μεσονυκτίου. Οι γραπτές του μαρτυρίες, με τίτλο Περί Ωκεανού, δεν διασώθηκαν, ωστόσο παρατίθενται από μεταγενέστερους γεωγράφους όπως ο Στράβων, ο Πλίνιος και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.

Σύμφωνα με τις πηγές, γύρω στο 330 π.Χ. ο Πυθέας πέρασε τη Μάγχη και αποβιβάστηκε αρχικά στην Κορνουάλη, όπου περιέγραψε το εμπόριο κασσιτέρου. Από εκεί συνέχισε προς βορρά, κατά μήκος των ακτών της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, παρατηρώντας τους τοπικούς πληθυσμούς που μιλούσαν κελτικές γλώσσες και τους οποίους αποκάλεσε Πρεττανούς. Παρότι το εύρημα του Κάρλαϊλ ανάγεται χιλιάδες χρόνια πριν από το ταξίδι του Πυθέα, οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι η ώχρα χρησιμοποιήθηκε από τους προϊστορικούς Βρετανούς μέχρι και την Εποχή του Σιδήρου. Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση της βαφής σώματος ενδεχομένως να είχε διατηρηθεί και να συνδέεται άμεσα με την περιγραφή που άφησε ο Έλληνας εξερευνητής για τους ανθρώπους της Πρεττανικής.