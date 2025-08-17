Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου 2025 στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, όπου ένας αλλοδαπός κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας είχε συλληφθεί το προηγούμενο βράδυ, στις 16 Αυγούστου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ εις βάρος του ίσχυε και περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί του τμήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, παρέχοντάς του πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Δυστυχώς, κατά την άφιξη του πληρώματος διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαδικασία διερεύνησης των αιτιών

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τα αίτια του θανάτου. Ταυτόχρονα, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, όπως η φωτογράφιση του χώρου από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία διερευνά ενδελεχώς τα στοιχεία της υπόθεσης.