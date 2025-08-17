Για όσα ζει από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο έστειλε μήνυμα ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Ο ίδιος επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και μέσω του δικηγόρου του έστειλε το πρώτο του μήνυμα αναφορικά με την περιπέτεια που βιώνει τις τελευταίες ημέρες.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα πάρει εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Σημειώνεται ότι ο δικηγόρος τόνισε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του, ενώ υπογράμμισε: «Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος».