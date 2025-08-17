Σοβαρό περιστατικό βίας συγκλονίζει τη Χίο, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου 16 Αυγούστου στο Πυργί μια νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής δέχθηκε άγρια επίθεση, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο Νοσοκομείο Χίου.

Φερόμενος ως δράστης είναι ένας 33χρονος από την Ελάτα, με τον οποίο η γυναίκα διατηρούσε προσωπική σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το politischios.gr, οι δύο τους συναντήθηκαν σε περιοχή κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, την ώρα που στο Πυργί βρισκόταν σε εξέλιξη το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Στη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα χτυπώντας την στο κεφάλι με τη λαβή ρεπλίκας όπλου, προκαλώντας της πολλαπλά και σοβαρά κατάγματα.

Η άτυχη γυναίκα καλούσε σε βοήθεια, με τις φωνές της να προσελκύουν περαστικό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χίου, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Η ταυτοποίησή της έγινε από τα έγγραφα ταυτότητας που βρέθηκαν στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος μέχρι αυτή την ώρα.