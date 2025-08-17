Διπλωματικός πυρετός για το ουκρανικό με τα βλέμματα όλου του κόσμου στην αυριανή συνάντηση που θα φιλοξενηθεί στον Λευκό Οίκο. Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το BBC, η συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, καθώς και του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, στις συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, καθιστά τη συνάντηση εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

«Αυτό αποκαλύπτει πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία τους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα βοηθήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να νικήσει την Ουκρανία, υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις του – όπως η μη κατάπαυση του πυρός πριν από την τελική διευθέτηση. Αυτό δείχνει επίσης πόσο ανησυχούν ότι ενδέχεται να οδεύουμε προς μια άλλη εκρηκτική συνάντηση στο Λευκό Οίκο και ότι ο Ζελένσκι χρειαζόταν υποστήριξη για να αποφευχθεί η επανάληψη της διαμάχης που συνέβη τον Φεβρουάριο» αναφέρει ακόμα το άρθρο.

Σε ανάλυσή του το CNN σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι οι Ευρωπαίοι ανησύχησαν χθες, όταν ο Τραμπ απέρριψε χωρίς πολλά-πολλά τις αρχές που είχαν συμφωνηθεί πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα: η κύρια αρχή ήταν ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία πρέπει να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι σκέφτηκαν καλύτερα να μην τον αντικρούσουν δημοσίως και προσπάθησαν να τονίσουν το θετικό, ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί συμφωνία».

US President Donald Trump said that nearly three hours of direct talks with Russian President Vladimir Putin on Friday did not yield an agreement to pause Moscow’s war in Ukraine, though he characterized the meeting as ‘very productive’ https://t.co/QWO2tEHE8L pic.twitter.com/zMIoZjOyFy — Reuters (@Reuters) August 16, 2025

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία. Πιο απαισιόδοξος φαίνεται ο Μάρκο Ρούμπιο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σενάριο που θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό, δήλωσε την Κυριακή στο CBS ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ζελένσκι: Οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την πρόταση Τραμπ να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές του ΝΑΤΟ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από αυτές που προβλέπονται στο Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Χαιρετίζουμε την προθυμία του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το Άρθρο 5», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.

«Δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις: είτε πρόκειται για συνεργασία με άλλες τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από άλλες τρίτες χώρες. Κανένας περιορισμός για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα με θέμα συζήτησης ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε στο CNN o ανώτερος απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

🔥Steve Witkoff is on CNN with Tapper hints that THE GOAL IS A TRILATERAL MEETING AFTER MONDAYS MEETING. Witkoff says, “We agreed to robust SECURITY GUARANTEES regarding legislative enshrinement in the Russian Federation NOT TO GO AFTER ANY OTHER TERRITORY once the peace deal… pic.twitter.com/fHPzuEEKaZ — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) August 17, 2025

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας που θα χαρακτήριζα ως καθοριστικές», δήλωσε ο Γουίτκοφ περιγράφοντας την εγγύηση ασφάλειας ως προστασία τύπου «Άρθρο 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισβάλει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Ανάλυση WSJ: Δύο σενάρια για το τέλος του πολέμου

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η Ουκρανία μπορεί να χάσει εδάφη αλλά να επιβιώσει ως ένα μικρότερο, αλλά κυρίαρχο και ασφαλές κράτος. Εναλλακτικά, μπορεί να χάσει και τα εδάφη και την κυριαρχία της, επιστρέφοντας στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σενάριο σύμφωνα με την ανάλυση «Το καλύτερο σενάριο για το Κίεβο είναι να περιοριστεί η Ρωσία σε ό,τι ήδη κατέχει – περίπου το 20% της Ουκρανίας. Όμως η Μόσχα απαιτεί και την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τμήματα που δεν έχει καταλάβει, κυρίως από το υπό ουκρανικό έλεγχο τμήμα του Ντονέτσκ.

Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι τι θα γίνει με το υπόλοιπο 80% της χώρας.

Οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θέλουν να το προστατεύσουν με ισχυρή στρατιωτική άμυνα και δυτική βοήθεια ασφαλείας. Μια «συμμαχία προθύμων» με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία εξετάζει την αποστολή στρατευμάτων για να αποτρέψει μελλοντική ρωσική επίθεση.

Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι και οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε αυτές τις εγγυήσεις· οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ τους ενθαρρύνουν, αν και παραμένει ασαφής ο ρόλος της Ουάσινγκτον».

Στο δεύτερο σενάριο « Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ουκρανία δεν είναι μόνο να χάσει τα ανατολικά και νότια εδάφη της, αλλά να μην μπορεί να αντισταθεί σε μια τρίτη εισβολή. Αυτό θα την ανάγκαζε να συμμορφώνεται με τις επιθυμίες της Μόσχας για την ηγεσία της και την πολιτική της στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μετέτρεπε την Ουκρανία σε προτεκτοράτο της Ρωσίας – μια ουσιαστική συνθηκολόγηση για μια χώρα που επιδιώκει να εδραιώσει τη δημοκρατία της και να ενταχθεί στη Δύση.

Το μόνο μέσο για να πετύχει ο Πούτιν κάτι τέτοιο είναι το πεδίο της μάχης. Αν και τα εδαφικά κέρδη είναι μικρά, ο στόχος της Ρωσίας είναι να φθείρει τον ουκρανικό στρατό και τη θέληση της χώρας να συνεχίσει τον αγώνα».