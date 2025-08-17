Στον σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα αποδίδει η Porsche τις χαμηλές πτήσεις στις πωλήσεις των μοντέλων της, το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ειδικότερα, οι παραδόσεις νέων αυτοκινήτων παγκοσμίως μειώθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τα 146.391 αυτοκίνητα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο.

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στην κινεζική αγορά, όπου οι πωλήσεις της Porsche υποχώρησαν κατά 28%. Στα θετικά, ότι η φίρμα κατάφερε να σημειώσει αύξηση των πωλήσεων της στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της όπου το 36% επί του συνόλου των πωλήσεων προέρχεται από τα αμιγώς ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της 911 μειώθηκαν κατά 9% λόγω της σταδιακής εισαγωγής των ανανεωμένων εκδόσεων. Το σπορ όχημα Macan ήταν η κορυφαία επίδοση της μάρκας, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 15% το πρώτο εξάμηνο – σχεδόν το 60% αυτών η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση