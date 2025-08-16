Η Ρωσία πραγματοποίησε νέα νυχτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας 85 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και έναν βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στόχος των ρωσικών πληγμάτων αποτέλεσαν περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στις περιφέρειες Σούμι, Ντονέτσκ, Τσερνίχιβ και Ντνιπροπετρόφσκ. Όπως διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σε ανάρτησή της στο Telegram, τα πλήγματα σημειώθηκαν στη διάρκεια των νυχτερινών ωρών.

Αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν 61 από τα drones που εκτοξεύτηκαν, περιορίζοντας έτσι την έκταση των ζημιών στην ουκρανική επικράτεια. Παράλληλα, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων ανέφερε στην «πρωινή καθημερινή αναφορά» ότι σημειώθηκαν 139 συγκρούσεις στη γραμμή του μετώπου το τελευταίο 24ωρο.

Οι διαρκείς επιθέσεις επιβεβαιώνουν την ένταση των συγκρούσεων αλλά και την ικανότητα της ουκρανικής άμυνας να αποτρέπει μεγάλο μέρος των εναέριων απειλών.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 29 ουκρανικά drones

Την ίδια στιγμή τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέρριψαν 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε ότι στα 29 ουκρανικά drones που αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας περιλαμβάνονται 10 στην περιφέρεια του Ροστόφ.