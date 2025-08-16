Εξασθενεί το μελτέμι αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να έχει μειχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τους πυρομετεωρολογικούς δείκτες και τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Ωστόσο, οι βόρειες κατευθύνσεις των ανέμων οδηγούν στην πρόβλεψη, ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:
- Αττική
- Κύθηρα
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Φθιώτιδα
- Φωκίδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Άρτα
- Πρέβεζα
- Μαγνησία
- Θεσσαλονίκη
- Χαλκιδική
- Άγιον Όρος
- Καβάλα
- Ροδόπη
- Έβρο
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Λακωνία
- Μεσσηνία
- Ηλεία
- Κρήτη
- Δωδεκάνησα
- νησιά Β.Α. Αιγαίου
- Σποράδες
- Σκύρο
- Θάσο
- Σαμοθράκη
- νησιά Ιονίου
- Αχαΐα
- Αρκαδία
- Θεσπρωτία
- Λάρισα
- Ξάνθη