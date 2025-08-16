Εξασθενεί το μελτέμι αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να έχει μειχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τους πυρομετεωρολογικούς δείκτες και τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ωστόσο, οι βόρειες κατευθύνσεις των ανέμων οδηγούν στην πρόβλεψη, ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε: