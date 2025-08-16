Εξασθενεί το μελτέμι αύριο Κυριακή 17 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να έχει μειχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με τους πυρομετεωρολογικούς δείκτες και τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ωστόσο, οι βόρειες κατευθύνσεις των ανέμων οδηγούν στην πρόβλεψη, ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Φθιώτιδα
  • Φωκίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Άρτα
  • Πρέβεζα
  • Μαγνησία
  • Θεσσαλονίκη
  • Χαλκιδική
  • Άγιον Όρος
  • Καβάλα
  • Ροδόπη
  • Έβρο
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Λακωνία
  • Μεσσηνία
  • Ηλεία
  • Κρήτη
  • Δωδεκάνησα
  • νησιά Β.Α. Αιγαίου
  • Σποράδες
  • Σκύρο
  • Θάσο
  • Σαμοθράκη
  • νησιά Ιονίου
  • Αχαΐα
  • Αρκαδία
  • Θεσπρωτία
  • Λάρισα
  • Ξάνθη

