Σχεδόν 70.000 στρέμματα κάηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά στη βόρεια Χίο, σύμφωνα με την δορυφορική χαρτογράφηση από το Copernicus που επικαλείται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο ενημέρωσε, ότι μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου κάηκαν στη βορειοδυτική Χίο 69.089 στρέμματα, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Στον σχετικό χάρτη που ακολουθεί, με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές που έχουν καεί από την έναρξη της πυρκαγιάς την Τρίτη 12 Αυγούστου έως τις 12:12 της Παρασκευής 15 Αυγούστου.