Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε σήμερα τη σημασία της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας «δίκαιης ειρήνης» και να ανοίξει τη συζήτηση για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι υπογράμμισε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αμερικανική κυβέρνηση στις εξελίξεις.

Η στήριξη της Ουκρανίας στον Τραμπ και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Ουκρανία «βασίζεται» στην πολιτική παρέμβαση του Τραμπ ώστε να πιέσει τη ρωσική πλευρά για τον τερματισμό του πολέμου. Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τις υψηλές προσδοκίες του Κιέβου από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματικές λύσεις μέσω αποτελεσματικού διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο.