Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, θρηνεί τη μητέρα του Ζακλίν, που έφυγε σε ηλικία 78 ετών μετά από μακρά μάχη με την άνοια. Ο ίδιος ανακοίνωσε τον θάνατό της με μια συγκινητική ανάρτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία της.

«Η ενηλικίωσή της ήρθε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά τα κατάφερε όλα. Ρίχτηκε με πάθος στο έργο του να με αγαπά, έφερε στην ομάδα μου τον καταπληκτικό μπαμπά μου λίγα χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που ήθελε να αγαπά, να προστατεύει και να φροντίζει.

Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα ανθρώπων προς αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια τύπου Lewy Body, έφυγε σήμερα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που υπήρξαμε στη ζωή της. Την κρατώ ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα. Σ’ αγαπώ, μαμά».