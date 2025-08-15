Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Εμέκα Αντετοκούνμπο για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου του 2001 και φοίτησε στο δομινικανικό λύκειο του Γουάιτφις Μπέι.

Το 2020 αρνήθηκε την προοπτική του NCAA και ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του, στην ισπανική Μούρθια, στην οποία κατά κύριο λόγο αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα. Το 2021 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην G-League, υπογράφοντας στη θυγατρική ομάδα των Τορόντο Ράπτορς όπου μέτρησε 2.6 πόντους και 1.4 ριμπάουντ.

Τη σεζόν 2022-23 υπέγραψε στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς, Γουισκόνσιν Χερντ. Σε 22 λεπτά ανά αγώνα, είχε 5.8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παρέμεινε στην ομάδα της G-League, με παρόμοιους μέσους όρους και τον επόμενο χρόνο (5,7 πόντους, 2,9 ριμπάουντ).

Τον Φεβρουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη, για λογαριασμό της λιθουανικής Μαζεϊκιάι, με την οποία μέτρησε σε 14′ συμμετοχής ανά αγώνα 8 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2024-25, ο ύψους 2,03 μέτρων μπασκετμπολίστας, έπαιξε στην KK Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, ενώ ολοκλήρωσε τη χρονιά ερχόμενος για πρώτη φορά στην Greek Basket League και τον ΠΑΟΚ.

Προ ημερών έμεινε ελεύθερος από τον «Δικέφαλο του Βορρά», με τον Άρη να μην χάνει ευκαιρία και να τον εντάσσει στο δυναμικό του.