Στη σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο, μετά από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο νεαρός κατηγορείται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της χθεσινής ημέρας πυροβόλησε χωρίς λόγο από το σπίτι του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Αστυνομικοί από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με δυνάμεις της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του τμήματος ‘Αμεσης Δράσης, προχώρησαν λίγες ώρες αργότερα σε έρευνα στην οικία του 20χρονου.

Κατασχέσεις και αστυνομική έρευνα

Κατά την επίσημη ανακοίνωση, στη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα, 80 φυσίγγια και πέντε κάλυκες. Οι αρχές ερευνούν τα εντοπισμένα ευρήματα, προκειμένου να διευκρινίσουν όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και τις συνθήκες των άσκοπων πυροβολισμών, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την αστυνομία, «η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές» για την πλήρη διαλεύκανση των περιστατικών.