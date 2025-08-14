Χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατέκλυσαν το βράδυ της Τετάρτης περισσότερες από δέκα πόλεις στη Σερβία, με αποκορύφωμα σοβαρά επεισόδια στη Νόβι Σαντ. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν μέλη των κινητοποιήσεων συγκρούστηκαν με οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να παρέμβουν δυναμικά. Οι δυο πλευρές αντάλλαξαν φωτοβολίδες και αντικείμενα, σκηνές που ανέδειξαν το κλίμα έντασης που επικρατεί στη χώρα.

Παράλληλα, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα μπροστά σε γραφεία τοπικών οργανώσεων του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) σε ολόκληρη τη Σερβία.

Ενταση και συγκρούσεις μπροστά στη Βουλή

Στο Βελιγράδι, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας ανέπτυξαν φραγμούς μπροστά από το κοινοβούλιο. Πλήθη διαδηλωτών και υποστηρικτών της κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν στην περιοχή και αντιπαρατέθηκαν έντονα, με λεκτικούς προπηλακισμούς αλλά και ρίψεις αντικειμένων, εντείνοντας το ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα.

Αλυσιδωτές κινητοποιήσεις μετά το δυστύχημα στη Νόβι Σαντ

Οι εξελίξεις αυτές σημειώθηκαν μία ημέρα μετά από βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στην πόλη Βέρμπας: μασκοφόροι, ορισμένοι οπλισμένοι με ρόπαλα, προκάλεσαν εντάσεις με διαδηλωτές. Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που καταγράφονται συχνά στη χώρα γιγαντώθηκαν μετά το πολύνεκρο δυστύχημα της 1ης Νοεμβρίου στη Νόβι Σαντ, όπου η κατάρρευση γείσου σιδηροδρομικού σταθμού κόστισε τη ζωή σε 16 άτομα. Το τραγικό συμβάν αποδόθηκε από μεγάλη μερίδα της δημόσιας σφαίρας στην ενδημική διαφθορά και την αδιαφάνεια που κατηγορείται πως κυριαρχούν στη Σερβία.

Τους τελευταίους περίπου εννέα μήνες, μαζικές συγκεντρώσεις –πολλές φορές με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών– ζητούν διαφανή έρευνα για την τραγωδία και πρόωρες εκλογές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς απορρίπτει κατηγορηματικά τα αιτήματα, μιλώντας για συνωμοσία με εξωτερική υποκίνηση με στόχο τη πολιτική αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησής του.