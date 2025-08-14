Περισσότερα από 600 «μαϊμού» κουκλάκια Labubu κατασχέθηκαν από τις αρχές εμπορίου μετά από ανησυχία που εξέφρασε ένας γονέας.

Τα εν λόγω προϊόντα κατασχέθηκαν από δύο επιχειρήσεις στο Weston-super-Mare, North Somerset, μετά από έρευνες που διαπίστωσαν ότι ενέχουν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.

Οι κούκλες Labubu, που κατασκευάζονται από την Pop Mart, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για βελούδινα παιχνίδια με πρόσωπο από βινύλιο και χαρακτηριστικά αυτιά, μάτια και δόντια.

Αυτό έχει πλημμυρίσει τη αγορά από φθηνά, απομιμητικά προϊόντα, πολλά από τα οποία δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Ο σύμβουλος του North Somerset, James Clayton, προέτρεψε τους γονείς να είναι προσεκτικοί όταν αγοράζουν παιχνίδια από άγνωστους ή μη επαληθευμένους πωλητές.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τα πλαστά παιχνίδια δεν είναι μόνο παράνομα, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Αυτά τα κουκλάκια βρέθηκαν να έχουν μικρά εξαρτήματα που μπορούσαν εύκολα να αποσπαστούν, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τα παιδιά».

Το συμβούλιο συμβούλεψε όσους έχουν ανησυχίες σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα να επικοινωνήσουν με την γραμμή βοήθειας καταναλωτών Citizen’s Advice.

Επίσης, προέτρεψε τους εμπόρους να διασφαλίζουν ότι προμηθεύονται τα προϊόντα τους από προμηθευτές με την κατάλληλη άδεια.

Πηγή: BBC