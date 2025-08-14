Ένας αγρότης φέρεται να σκότωσε τον συνάδελφό του και να έφαγε τον εγκέφαλό του την πρώτη μέρα στη δουλειά. Η βίαιη δολοφονία έλαβε χώρα στις 12 Αυγούστου στη Fazenda Baixinha, μια αγροτική ιδιοκτησία στο Ilheus, στο νότιο άκρο της πολιτείας Bahia της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με αναφορές, ένας ντόπιος γαιοκτήμονας είχε προσφέρει στον ύποπτο Luiz Teiceira δουλειά για να βοηθάει στη συγκομιδή. Ωστόσο, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, ο Teiceira μάλωσε βίαια με τον συνάδελφό του Pedro Nascimento dos Santos, 60 ετών, και τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα κομμάτι ξύλο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι του ήταν τόσο σοβαρά που κομμάτια εγκεφάλου σκορπίστηκαν στο πάτωμα.

Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι ο ύποπτος μάζεψε μέρος του εγκεφάλου και τον έφαγε. Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι εξακολουθεί να διερευνά τις καταγγελίες για κανιβαλισμό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες και τα σκυλιά που βρίσκονταν στο αγρόκτημα είχαν φάει τμήματα του εγκεφάλου. Ο αρχηγός της αστυνομίας André Aragão Lima δήλωσε στο DCM: «Η επίθεση ήταν τόσο βίαιη που ο εγκέφαλος σκορπίστηκε στο πάτωμα».

Η Αστυνομία και ο στρατός έχουν ξεκινήσει έρευνες στην περιοχή, αφού ο ύποπτος διέφυγε σε κοντινό δάσος μετά τη βίαιη πράξη, ενώ δεν έχουν καταφέρει ακόμη να τον εντοπίσουν. «Δεν έχει ζητηθεί ακόμη η σύλληψη του Luiz», δήλωσε ο Lima, ο οποίος δεν επιβεβαίωσε επίσημα τις αναφορές για κανιβαλισμό. Η υπόθεση έχει καταχωρηθεί ως φόνος πρώτου βαθμού και το κίνητρο παραμένει άγνωστο.

Η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της παραγωγής κακάο της Βραζιλίας, όπου οι φάρμες καλλιεργούν τους καρπούς που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σοκολάτας.