Η Λιντς φαίνεται να έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC Sport. Οι νεοφώτιστοι της Premier League, μετά την απόκτηση του Κάλβερτ-Λιούιν, αναζητούν περαιτέρω ενίσχυση στην επιθετική τους γραμμή και ο φορ του Παναθηναϊκού βρίσκεται ψηλά στη λίστα του αγγλικού συλλόγου.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι πέρυσι ο Ιωαννίδης είχε απασχολήσει την Ίπσουιτς αλλά και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ακόμη ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή υπάρχει και από τη Φιορεντίνα, η οποία το φετινό καλοκαίρι εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Μάλιστα, οι «Βιόλα» φέρονται να σκέφτονται να καταθέσουν πρόταση για δανεισμό, με οψιόν αγοράς που θα γίνει υποχρεωτική σε περίπτωση που ο παίκτης φτάσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών ή γκολ, καθώς οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού (30 εκ. ευρώ) θεωρούνται υψηλές.