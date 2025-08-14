Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, άσκησε έντονη κριτική στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, με αφορμή τις δηλώσεις της σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως η βουλευτής προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στους πολίτες, εστιάζοντας στον αριθμό των εθελοντών που συνδράμουν στην πυρόσβεση, σημειώνοντας πως αυτή η στάση «θα ήταν αστεία, αν δεν ήταν τραγική».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η τοποθέτηση αυτή «δεν αποτελεί καινοτομία», αλλά αντιθέτως, αποτελεί επανάληψη της πάγιας γραμμής που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία έξι χρόνια.

Ευθύνες και διαρκής μετακύλιση στους πολίτες

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «η καλά χρηματοδοτούμενη κυβερνητική προπαγάνδα» επιδιώκει συστηματικά να απομακρύνει κάθε ευθύνη από τα κυβερνητικά στελέχη, αποδίδοντας τα προβλήματα σε άλλους παράγοντες. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά πως, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πυρκαγιές που απειλούν τον αστικό ιστό – όπως συνέβη πρόσφατα στην Πάτρα – ή για υψηλά τιμολόγια ρεύματος, κοινωνικές ανισότητες και σκάνδαλα διασπάθισης δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, η ευθύνη μετατίθεται «στους πολίτες, στην κλιματική αλλαγή, στις χρόνιες παθογένειες ή στις παγκόσμιες εξελίξεις». Όπως επισημαίνει, η κυβέρνηση αποφεύγει σταθερά να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης.

Κυβερνητική ανευθυνότητα και κοινωνική αγανάκτηση

Ο κ. Τσουκαλάς καταγγέλλει ότι οι πρωθυπουργός και υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης «δεν φέρουν ευθύνη και δεν υποχρεούνται να λογοδοτούν», συμπληρώνοντας ότι αυτή είναι και η χαρακτηριστική λειτουργία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι «οι πολίτες έχουν κουραστεί από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη και ασύδοτη, που γεννά διαφθορά και στερείται οράματος και σχεδίου για τη χώρα»