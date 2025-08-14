Φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το βράδυ της Πέμπτης (14/08) στους Τοξότες, του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 κοντά στα νεκροταφεία του οικισμού και οι φλόγες ξεπήδησαν αμέσως, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι του χωριού βγήκαν στους δρόμους, στη θέα της φωτιάς, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκε και έσπευσε η Πυροσβεστική για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο λίγο πριν τις 21:00.