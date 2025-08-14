Με το φετινό κύμα εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου να θυμίζει άλλες εποχές, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ ενισχύει τα δρομολόγια με επιπλέον λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται αυξημένα κατά 20% τα έκτακτα δρομολόγια που εκτελούνται αυτή την εβδομάδα για να καλύψουν τη μεγάλη άνοδο της ζήτησης, με χιλιάδες επιβάτες να κινούνται κυρίως προς Αθήνα, Πειραιά, αλλά και άλλους προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία, όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της επιχείρησης Στέφανος Τσόλης.

«Έχουμε πάρα πολύ κόσμο φέτος, η κίνηση είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με πέρυσι», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσόλης και εξηγεί ότι η επιβατική κίνηση, που ξεκίνησε να «ανεβάζει στροφές» από τα μέσα Ιουλίου, κορυφώνεται αυτές τις ημέρες, με τα λεωφορεία να φεύγουν γεμάτα 100%. «Αν κάποιος επιλέξει να ταξιδέψει τελευταία στιγμή, δύσκολα θα βρει θέση», σημειώνει.

Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όπως λέει ο πρόεδρος της επιχείρησης, διαθέτει έναν υπερσύγχρονο στόλο 320 οχημάτων, με τα περισσότερα να είναι τεχνολογίας Euro 6 – δηλαδή τελευταίας γενιάς, με κόστος που φτάνει έως και τις 300.000 ευρώ ανά λεωφορείο. Τα οχήματα δεν ξεπερνούν σε ηλικία τα 5 έτη, χάρη σε στοχευμένες επενδύσεις, που στόχο έχουν την άνεση, την ασφάλεια και την ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών

Οι επιβάτες, τονίζει ο κ. Τσόλης, απολαμβάνουν ταξίδι με καθαρά, πολυτελή λεωφορεία, ανακλινόμενα καθίσματα που σύρονται στο πλάι, USB σε κάθε θέση, και δωρεάν WiFi σε όλες τις διαδρομές.

Πίσω από το τιμόνι της επιχείρησης βρίσκονται 500 επαγγελματίες οδηγοί, σε μια εποχή που η έλλειψή τους είναι πανελλαδικά αισθητή, όπως αναφέρει ο κ. Τσόλης, επισημαίνοντας πως η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει και σε υποδομές: από το 2016 μέχρι το 2035 έχει μισθώσει χώρο στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα εκτελεί και αστικές διαδρομές για λογαριασμό του ΟΑΣΘ, βάσει της σχετικής σύμβασης που έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του 2025.