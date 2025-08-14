Εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/08) στο Πέραμα, λίγο πριν την είσοδο της Cosco, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Σχιστού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των οδών Π. Νικολαΐδη και Τριπόλεως, ώστε να παραμείνει ελεύθερος ο δρόμος για την προσέγγιση γερανού που θα μεταφέρει το όχημα.

Το περιστατικό προκάλεσε αυξημένη κίνηση στην περιοχή, με τροχονόμους να έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του Περιφερειακού της Δραπετσώνας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.