Χιλιάδες πολίτες στην Κολομβία συγκεντρώθηκαν την Τρίτη προκειμένου να αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στον γερουσιαστή και υποψήφιο για την προεδρία, Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από επίθεση που δέχτηκε τον Ιούνιο από νεαρό εκτελεστή. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθύ συγκλονισμό στη χώρα, με την παρουσία πλήθους πολιτών να κατακλύζει το κοινοβούλιο στην Μπογοτά, όπου είχε τοποθετηθεί το φέρετρό του, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας.

Οι πολίτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από το εθνικό κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας το έντονο αίσθημα θλίψης, αλλά και ανησυχίας για τη διαρκή βία που ταλανίζει τη χώρα. Ένας από τους παρευρισκομένους, ο γραφίστας Χοσέ Κορβίτα, επισήμανε με πικρία ότι «στη χώρα μας, δυστυχώς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα», επικρατεί η άποψη ότι «αν κάποιος σκέφτεται διαφορετικά η λύση είναι να τον σκοτώνεις», δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Συγκίνηση και Εθνικό Πένθος

Στο πλευρό του αποχαιρετισμού βρέθηκε και η οικογένεια του Μιγκέλ Ουρίμπε. Η σύζυγός του, Μαρία Κλαούδια Ταρασόνα, εμφανίστηκε συντετριμμένη, κρατώντας στην αγκαλιά τον μικρότερο γιο τους, συνοδευόμενη από τις δυο κόρες της. Το κλίμα στο κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση, δάκρυα και εναγκαλισμούς ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Στη διάρκεια στρατιωτικής τελετής, που πραγματοποιήθηκε σε άλλη τοποθεσία στην Μπογοτά, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, κήρυξε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δολοφονηθέντος γερουσιαστή. Στην ομιλία του υπογράμμισε πως «διεθνής ομάδα ειδικών» θα συνδράμει στις έρευνες για να «εξακριβωθούν τα αίτια» της δολοφονίας, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην προσπάθεια για απονομή δικαιοσύνης.

Εξέλιξη Ερευνών και Πιθανοί Ένοχοι

Έξι άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με την υπόθεση, ανάμεσά τους και ο 15χρονος, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε τη δολοφονική επίθεση κατά του Ουρίμπε. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας, η δολοφονία φέρεται να συνδέεται με την ανταρτική οργάνωση Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια»), μια φράξια που προέρχεται από τους πρώην αντάρτες των FARC. Η ονομασία τους παραπέμπει σε ιστορική μάχη, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την επανεμφάνιση ένοπλων ομάδων και την αναζωπύρωση πολιτικής βίας στη χώρα.