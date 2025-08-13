Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Παράλληλα ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

