Δύο νεαρά άτομα τα οποία εντοπίστηκαν χθες το βράδυ 12 Αυγούστου από γυναίκα στην περιοχή των Συχαινών Αχαΐας, προσήχησαν απόψε στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ δίπλα τους βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό.

Όταν η γυναίκα τους είδε και ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί, εξαφανίστηκαν, όμως εκείνη κατάφερε να πάρει τον αριθμό κυκλοφορίας από το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν. Η γυναίκα το κατήγγειλε στην Αστυνομία και στη συνέχεια οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους προσαγάγουν, προκειμένου να ξεκινήσει η προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24.news, το μπουκάλι με το εύφλεκτο υλικό έχει περισυλλεγεί από τους αστυνομικούς και θα ταυτοποιηθεί αν έχει έρθει σε επαφή με τους δύο προσαχθέντες από βιολογικό υλικό.