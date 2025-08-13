Σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης για έξι μήνες τέθηκε ο φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων TERRA CERT, έπειτα από σχετική απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε επίσημα και αφορά αποκλειστικά τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, με πρόβλεψη για επανεξέταση και επαναξιολόγηση με το πέρας του εξαμήνου.

Το ιστορικό της υπόθεσης περιλαμβάνει διεξοδικές διαδικασίες ελέγχου και ακροάσεων. Συγκεκριμένα, κατά τη 521η συνεδρίαση του Ε.ΣΥ.Δ., στις 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων της «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»». Αυτή προκλήθηκε από ευρήματα που ανέδειξαν μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Κανονισμούς Διαπίστευσης, γεγονός που αποκαλύφθηκε κατά την έκτακτη επιθεώρηση του Ε.ΣΥ.Δ. στις 28 και 29 Ιουλίου 2025.

Η σχετική συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 7 Αυγούστου 2025, ωστόσο η ημερομηνία μεταφέρθηκε για τις 11 του μηνός, ύστερα από αίτημα της εταιρείας. Την ίδια ημέρα, ο φορέας ζήτησε νέα αναβολή καταθέτοντας και επιπλέον τεκμηρίωση, αλλά τελικά προχώρησε η διαδικασία ακρόασης. Παρόλα αυτά, η τελική απόφαση αναβλήθηκε ώστε να εξεταστούν επιμελώς τα νέα στοιχεία, πριν οριστικοποιηθεί στη συνεδρίαση της Τρίτης, 12 Αυγούστου 2025.

Η διαδικασία λήψης απόφασης για την αναστολή

Σύμφωνα με το Ε.ΣΥ.Δ., η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Επικεφαλής Αξιολογητή, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης, καθώς και τα έγγραφα και τις θέσεις που προσκόμισε η «TERRA CERT». Ομόφωνα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενέκριναν την αναστολή του Πιστοποιητικού 1332-1, (Β3/3) για διάστημα έξι μηνών. Μετά την περίοδο αυτή θα διενεργηθεί νέα αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αρθεί οι διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις και οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή (Απόφαση Σ/ 10365/25).

Η απόφαση βασίστηκε στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της διαπίστευσης συνολικά, καθώς διαπιστώθηκαν παραβιάσεις καίριων παραγράφων των Κανονισμών του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαπιστευμένου φορέα και των κριτηρίων που ισχύουν για βιολογικά προϊόντα.

Επικύρωση της απόφασης και ισχύς πιστοποιήσεων

Ακολούθως, η παραπάνω απόφαση της 522ης συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα, αυθημερόν, κατά την 228η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ. (Απόφαση ΔΣ/4625/25). Μετά από ενημέρωση της «TERRA CERT», σημειώνεται ότι η ισχύς της αναστολής ξεκινά επίσημα από τις 12 Αυγούστου 2025.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από την «TERRA CERT» μέχρι και την 12η Αυγούστου 2025 παραμένουν σε ισχύ, διατηρώντας τη νομιμότητα και την αξιοπιστία τους για τους κατόχους τους.