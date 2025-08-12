Σε δηλώσεις που προκαλούν αντιδράσεις στην Ευρώπη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει αναδειχθεί νικήτρια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τα σχόλιά του ήρθαν ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει επιστήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, έχει δεχθεί έντονη κριτική από ευρωπαίους ηγέτες λόγω των στενών σχέσεών του με τη Ρωσία και της σταθερής αντίθεσής του στη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Παρά τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ούγγρος πρωθυπουργός συνέχισε να διατηρεί επαφές με τον Πούτιν. Είναι χαρακτηριστικό πως ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που δεν υποστήριξε την κοινή δήλωση, σύμφωνα με την οποία «η Ουκρανία πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για το μέλλον της».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο διαδικτυακό κανάλι ‘Patriot’, ο Όρμπαν υπογράμμισε: «Μιλάμε αυτήν τη στιγμή σαν να υπάρχει μια ανοικτή πολεμική κατάσταση, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Η στάση της Δύσης και το μέλλον της Ευρώπης

Σύμφωνα με τον Όρμπαν, το πραγματικό ερώτημα είναι «πότε και υπό ποιες συνθήκες η Δύση, η οποία βρίσκεται πίσω από τους Ουκρανούς, θα παραδεχθεί ότι αυτό έχει συμβεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από όλο αυτό». Παράλληλα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη απώλεσε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν, όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρισκόταν ακόμα στην εξουσία. Όπως τόνισε, αυτό θέτει πλέον την ευρωπαϊκή ήπειρο σε κίνδυνο, αφού «το μέλλον της ενδέχεται να αποφασιστεί ερήμην της».

Χρησιμοποιώντας μια καυστική μεταφορά, ο Όρμπαν υποστήριξε: «Εάν δεν κάθεσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού». Ο ίδιος εμφανίστηκε εν μέρει αντίθετος με τη νέα κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, θεωρώντας πως αυτό «έκανε την Ευρώπη να μοιάζει γελοία και παθητική».

Εν κατακλείδι, ο Όρμπαν έστειλε μήνυμα για τη διεθνή διάσταση των επικείμενων διαπραγματεύσεων, λέγοντας: «Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι… και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν πηγαίνεις πέρα δώθε, δεν φωνάζεις απ’ έξω», επισημαίνοντας τον κίνδυνο περιθωριοποίησης της Ευρώπης από τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής.