Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν άμεσα τα σπίτια τους τη Δευτέρα, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην επαρχία Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία. Η φωτιά, που μαίνεται από το μεσημέρι, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με φλόγες να καταστρέφουν οικήματα και οχήματα, ενώ δεκάδες άνθρωποι νοσηλεύονται καθώς εισέπνευσαν επικίνδυνους καπνούς.

Όπως ανακοίνωσε μέσω X ο τοπικός κυβερνήτης Εμέρ Τοραμάν, «Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών». Ο ίδιος επισήμανε ότι 77 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από την έκθεση σε καπνό, με το ιατρικό προσωπικό να προσφέρει την αναγκαία φροντίδα.

Η επέλαση της φωτιάς ενισχύθηκε από έντονους ανέμους, πλήττοντας κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (γνωστό και ως Δαρδανέλλια), μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το τουριστικό Γκουζάλγιαλι. Στην περιοχή αυτή, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά κάθε καλοκαίρι, σπίτια και οχήματα έγιναν στάχτη, ενώ καμένα δέντρα συνθέτουν εικόνες ολικής καταστροφής, όπως αποτυπώθηκε σε σχετικά πλάνα τουρκικών ΜΜΕ.

Εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών

Για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αναπτυχθεί πάνω από 760 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννέα ελικοπτέρων και περισσότερων από 200 οχημάτων, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Σε κλοιό πύρινων μετώπων φέτος η Τουρκία

Η Τουρκία βίωσε τον θερμότερο Ιούλιο των τελευταίων 55 ετών, από τότε που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών τις τελευταίες εβδομάδες. Μόνο τον Ιούλιο, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στη δυτική πλευρά της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την επιτακτική ανάγκη για αποφασιστική κρατική δράση.